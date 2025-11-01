Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:30, 1 ноября 2025Россия

В Минобороны рассказали о взятии под контроль Красногорского

При взятии под контроль Красногорского бойцы «Востока» продвинулись на километры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Подразделения группировки войск «Восток» при взятии под контроль Красногорского в Запорожской области продвинулись на несколько километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины(ВСУ) понесли большие потери личного состава и бронетехники. «Подразделения группы "Восток" продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех», — добавили в Минобороны.

30 октября Армия России заняла Красногорское в Запорожской области. Суточные потери ВСУ при этом составили до 265 человек, добавили в министерстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    Песков оценил новые российские ракеты

    Россиянам назвали способы защиты от мошенников

    Тревел-блогер описал пляж Черногории словами «как Адлер — мало места и много людей»

    В Минобороны рассказали о взятии под контроль Красногорского

    ВСУ увеличили силы в Красноармейске за счет психически нездоровых солдат

    Подсчитано число освобожденных населенных пунктов с начала года

    Мужчина спас кошку от душившего ее питона и извинился перед ним

    Найдена неожиданная связь между сексом и ростом доходов

    Раскрыта политическая проблема Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости