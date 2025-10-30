Россия
12:24, 30 октября 2025Россия

Армия России взяла еще один населенный пункт в Запорожской области

Минобороны: Армия России заняла Красногорское в Запорожской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Армия России заняла Красногорское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Восток».

В ходе боев на указанном направлении было нанесено поражение ряду украинских соединений. Суточные потери ВСУ при этом составили до 265 человек, отметили в министерстве.

Ранее российские войска взяли Егоровку в Днепропетровской области. Бои перекинулись на территорию этого региона после выхода российских бойцов на западные границы ДНР на отдельных участках фронта.

    Все новости