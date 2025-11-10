Российский полицейский избежал тюрьмы за избиение задержанных

В Санкт-Петербурге осудили полицейского за избиение задержанных

В Санкт-Петербурге осудили полицейского за избиение задержанных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Как установил суд, 23 апреля Антон Закиров, являясь сотрудником полиции, находился возле дома на проспекте Стачек совместно с другими сотрудниками УМВД России по Кировскому району. Он принял решение задержать двоих мужчин по подозрению в совершении административного правонарушения и доставить их в отдел.

При этом один из задержанных отказался повиноваться и попытался скрыться. После этого он был повторно задержан на другой улице, где на него надели наручники. Затем Закиров, выходя за пределы своих полномочий, нанес лежащему на земле и закованному в наручники мужчине несколько ударов ногой по голове и другим частям тела. При этом полицейский постоянно угрожал пострадавшим применением насилия.

Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

