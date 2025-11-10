Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
06:02, 10 ноября 2025Культура

Российского актера в очередной раз оштрафовали за неуплату другого штрафа

Актера Смольянинова вновь оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российского актера Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) оштрафовали в двукратном размере за то, что он не оплатил другой штраф в установленный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, постановление о назначении административного наказания было вынесено 5 ноября. При этом сумма штрафа и суть нарушения не разглашаются.

Уточняется, что в отношении актера уже заведено два административных дела по той же статье. Их будут рассматривать 10 и 21 ноября соответственно. Отмечается, что в 2025 году Смольянинов дважды был оштрафован за неоплату автомобильных штрафов.

Ранее на Смольянинова открыли исполнительное производство из-за того, что он вовремя не внес платеж по кредиту.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Четыре вагона сошли с рельсов в российском регионе

    На Западе обвинили Зеленского в провокации после отключения света во время интервью

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россия ударила по применявшемуся для ударов по Белгородской области складу БПЛА ВСУ

    Микроблогеры заработали на закрытых Telegram-каналах почти миллиард рублей

    Назван простой способ повысить эффективность тренировок

    Россиянам раскрыли способ не попасть в ловушку при трудоустройстве

    Мужчины обсудили главную ложь партнерш во время секса

    Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости