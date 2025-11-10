Российского актера в очередной раз оштрафовали за неуплату другого штрафа

Актера Смольянинова вновь оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа

Российского актера Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) оштрафовали в двукратном размере за то, что он не оплатил другой штраф в установленный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, постановление о назначении административного наказания было вынесено 5 ноября. При этом сумма штрафа и суть нарушения не разглашаются.

Уточняется, что в отношении актера уже заведено два административных дела по той же статье. Их будут рассматривать 10 и 21 ноября соответственно. Отмечается, что в 2025 году Смольянинов дважды был оштрафован за неоплату автомобильных штрафов.

Ранее на Смольянинова открыли исполнительное производство из-за того, что он вовремя не внес платеж по кредиту.