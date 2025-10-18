Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
02:09, 18 октября 2025Культура

Актер Смольянинов вновь заинтересовал судебных приставов

ТАСС: На Смольянинова открыли исполнительное производство из-за кредитов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press

Уехавший из России актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) опять оказался в списках кредитных должников. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает издание ТАСС.

Уточняется, что судебные материалы в отношении заочно арестованного артиста поступили приставам из столичного мирового суда. В них говорится о том, что он не уплатил в установленный срок платеж по кредиту.

Было открыто исполнительное производство, согласно которому с актера принудительно взыскивают задолженность почти в 95 тысячи рублей.

До этого со Смольянинова уже принудительно взыскивали в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. В августе выяснилось, что машину актера арестовали. Попавшее под арест имущество должны были продать, однако в сентябре оказалось, что долг актер погасил.

Как заявила российская актриса Яна Поплавская, Смольянинов мог рассчитаться с долгами в России, чтобы потом вернуться. Она считает, что иноагент оказался никому не нужен на Западе по разным причинам, в том числе из-за отсутствия нужных связей за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине

    В подполье раскрыли судьбу лишенного гражданства мэра Одессы

    Юрист предостерегла от потери наследства по завещанию

    Сразу в семи российских аэропортах введены временные ограничения

    Выступление Зеленского после встречи с Трампом началось с конфуза

    Трамп описал встречу с Зеленским двумя словами

    Больницу Стерлитамака перевели на особый режим

    Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины

    В США раскрыли подробности переговоров Трампа и Зеленского

    Военный летчик рассказал о мерах безопасности полета Путина в Будапешт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости