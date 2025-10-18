Актер Смольянинов вновь заинтересовал судебных приставов

ТАСС: На Смольянинова открыли исполнительное производство из-за кредитов

Уехавший из России актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) опять оказался в списках кредитных должников. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает издание ТАСС.

Уточняется, что судебные материалы в отношении заочно арестованного артиста поступили приставам из столичного мирового суда. В них говорится о том, что он не уплатил в установленный срок платеж по кредиту.

Было открыто исполнительное производство, согласно которому с актера принудительно взыскивают задолженность почти в 95 тысячи рублей.

До этого со Смольянинова уже принудительно взыскивали в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. В августе выяснилось, что машину актера арестовали. Попавшее под арест имущество должны были продать, однако в сентябре оказалось, что долг актер погасил.

Как заявила российская актриса Яна Поплавская, Смольянинов мог рассчитаться с долгами в России, чтобы потом вернуться. Она считает, что иноагент оказался никому не нужен на Западе по разным причинам, в том числе из-за отсутствия нужных связей за рубежом.