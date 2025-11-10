Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

В Подмосковье задержали серийных похитителей собак для ресторанов

В Москве и Подмосковье задержали трех человек по делу о серийном похищении собак. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, хозяева питомцев обвиняют семейную пару и их сына в том, что те расправлялись с животными и продавали мясо в корейские рестораны. Последнюю украли шестилетнюю собаку породы бордер-колли, момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Животное так и не нашли.

Сообщается, что пару уже задерживали по аналогичному обвинению в 2019 году. Тогда у них дома нашли 20 ошейников и чужую собаку, которая была обколота неизвестным веществом. За это фигурантов оштрафовали на 500 тысяч рублей.

