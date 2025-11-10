Силовые структуры
Россиянка вместе с любовником избавилась от мужа

В Прикамье жительницу и ее любовника обвиняют в убийстве супруга
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Прикамье Пермского края 36-летнего мужчину и 42-летнюю женщину обвинили в расправе над ее супругом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте 2016 года супруг пришел в дом к фигуранту и увидел там свою жену. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, во время которого обвиняемый избил гостя. Женщина также нанесла удары супругу. После этого любовник потопил тело в реке Иньва.

По горячим следам установить причастных к расправе не удалось, однако спустя девять лет следователи вышли на супругу потерпевшего, а та дала показания на соучастника.

Ранее сообщалось, что в Красноярске спор из-за квартиры закончился для российской пенсионерки страшным преступлением.

