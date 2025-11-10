Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 10 ноября 2025Силовые структуры

Спор из-за квартиры закончился для российской пенсионерки страшным преступлением

В Красноярске мужчина показал, как убил пенсионерку в 2007 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела о расправе над 68-летней жительницей поселка Большая Мурта, совершенной в 2007 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Обвиняемым по делу проходит 48-летний житель Курска, который признался в совершении преступления. Он арестован. Его дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, ключевой деталью в раскрытии давнего преступления стала история с продажей квартиры пенсионерки. При повторном анализе материалов дела в 2025 году следователи обратили внимание, что недвижимость была продана незадолго до исчезновения женщины. Допрос соседей помог выйти на семейную пару дальних родственников, занимавшихся этой сделкой.

В ходе допроса мужчина сознался, что в октябре 2007 года на даче у его тещи между ним и пенсионеркой возник конфликт из-за продажи квартиры. Во время ссоры он расправился с женщиной при помощи веревки, после чего тайно захоронил тело в огороде дачи. При этом правоохранительным органам он тогда сообщил, что женщина якобы уехала в другой город.

Обвиняемый попал на видео. На кадрах видно, как он в сопровождении правоохранителей идет к даче. Далее он показывает, как совершал преступление.

Ранее в Красноярске суд приговорил к двум с половиной годам колонии строгого режима 33-летнего местного жителя, который намеренно переехал 53-летнего пешехода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область брал кредиты в России. Сколько он должен?

    Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса

    Ксения Собчак отметила 44-летие в прозрачном корсете

    В России «за шкирку» подняли не вставшего при звуках гимна мигранта и сняли его на видео

    Рейсы трех российских авиакомпаний задержались из-за непогоды

    Напавший на ребенка с ножом россиянин избежал колонии

    Стали известны новые подробности боев в Купянске

    Назван фаворит РПЛ по итогам первого круга

    Артемий Лебедев назвал США неприятной для жизни страной

    ВСУ попытались найти выход из Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости