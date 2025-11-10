Спор из-за квартиры закончился для российской пенсионерки страшным преступлением

В Красноярске мужчина показал, как убил пенсионерку в 2007 году

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела о расправе над 68-летней жительницей поселка Большая Мурта, совершенной в 2007 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Обвиняемым по делу проходит 48-летний житель Курска, который признался в совершении преступления. Он арестован. Его дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, ключевой деталью в раскрытии давнего преступления стала история с продажей квартиры пенсионерки. При повторном анализе материалов дела в 2025 году следователи обратили внимание, что недвижимость была продана незадолго до исчезновения женщины. Допрос соседей помог выйти на семейную пару дальних родственников, занимавшихся этой сделкой.

В ходе допроса мужчина сознался, что в октябре 2007 года на даче у его тещи между ним и пенсионеркой возник конфликт из-за продажи квартиры. Во время ссоры он расправился с женщиной при помощи веревки, после чего тайно захоронил тело в огороде дачи. При этом правоохранительным органам он тогда сообщил, что женщина якобы уехала в другой город.

Обвиняемый попал на видео. На кадрах видно, как он в сопровождении правоохранителей идет к даче. Далее он показывает, как совершал преступление.

