21:38, 10 ноября 2025

Словакия прекратила расследование о законности передачи истребителей Украине

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Прокуратура Словакии прекратила расследование законности передачи Украине истребителей МиГ-29, не сумев найти в решениях предыдущих властей состава преступления. Об этом сообщает издание Aktuality.

«Специальная группа Darca, созданная главой МВД Матушем Шутай-Эштоком, больше не расследует передачу истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны КУБ Украине, которую длительное время критиковали представители правительства [премьер-министра] Роберта Фицо», — указано в сообщении.

Отмечается, что прокуратура не смогла доказать наличия ущерба, нанесенного Словакии в результате помощи Киеву. Ведомство также не подтвердило информацию о том, что члены прежнего правительства превысили свои полномочия, передав Украине истребители.

Ранее Фицо отказался подписывать финансовые гарантии для Украины, которые могли быть направлены на финансирование ее военных расходов.

