На Украине призвали СМИ отказаться от двух слов

Комиссия по этике призвала СМИ Украины отказаться от слов «орки» и «русня»

Комиссия по журналистской этике Украины призвала СМИ страны отказаться от двух слов. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Сообщается, что украинским журналистам рекомендовали прекратить использовать слова «орки» и «русня». Член комиссии Лина Кущ заявила, что СМИ страны «нужно писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами», чтобы мировое сообщество всерьез их воспринимало.

При этом отмечается, что слово «Россия» украинским СМИ разрешили писать со строчной буквы.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала 12 украинских интернет-порталов в ответ на аналогичные действия Киева по отношению к венгерским СМИ. Как рассказал премьер-министр страны Гергей Гуйяш, Украина ограничила доступ к венгерским порталам из-за того, что они критиковали санкции против России и военную поддержку Киева западными странами.