Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ

Премьер Венгрии Гуйяш: Венгрия заблокировала 12 украинских новостных порталов

Венгрия заблокировала 12 украинских интернет-порталов в ответ на аналогичные действия Киева по отношению к венгерским СМИ. Об этом написал премьер-министр страны Гергей Гуйяш на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, что в Венгрии с 29 сентября будут недоступны 12 украинских новостных порталов, в том числе издание «Украинская правда», ТСН, Oboz.ua и другие. «Ответ Венгрии на украинскую цензуру», — говорится в сообщении политика.

Гуйяш добавил, что Украина заблокировала иностранные, в том числе венгерские, порталы из-за того, что они критиковали санкции против России и военную поддержку Украины западными странами, а также заявляли о неэффективности Европейского союза и НАТО.

