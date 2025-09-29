Интернет и СМИ
14:51, 29 сентября 2025Интернет и СМИ

Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ

Премьер Венгрии Гуйяш: Венгрия заблокировала 12 украинских новостных порталов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Martin Juen / Globallookpress.com

Венгрия заблокировала 12 украинских интернет-порталов в ответ на аналогичные действия Киева по отношению к венгерским СМИ. Об этом написал премьер-министр страны Гергей Гуйяш на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, что в Венгрии с 29 сентября будут недоступны 12 украинских новостных порталов, в том числе издание «Украинская правда», ТСН, Oboz.ua и другие. «Ответ Венгрии на украинскую цензуру», — говорится в сообщении политика.

Гуйяш добавил, что Украина заблокировала иностранные, в том числе венгерские, порталы из-за того, что они критиковали санкции против России и военную поддержку Украины западными странами, а также заявляли о неэффективности Европейского союза и НАТО.

Ранее стало известно, что российский телеканал «Царьграда» заблокировали в Азербайджане. Сообщалось, что это произошло после обращения главного редактора Minval.az Эмиля Мустафаева в Министерство цифрового развития и транспорта страны.

.
