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13:28, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Сайт «Царьграда» заблокировали в Азербайджане

Minval Politika заявило о блокировке в Азербайджане сайта телеканала «Царьград»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Азербайджанское издание Minval Politika заявило, что на территории республики заблокировали сайт российского телеканала «Царьград». Об этом говорится в Telegram-канале издания.

«Блокировка произошла после обращения главного редактора Minval.az Эмиля Мустафаева в Министерство цифрового развития и транспорта страны», — говорится в публикации.

Уточняется, что главред издания обвинил «Царьград» в распространении недостоверной и провокационной информации, направленной против Азербайджана. В Minval Politika также назвали российский канал пропагандистским.

В «Царьграде» при этом заявили, что сайт канала по-прежнему доступен в Азербайджане. Редакция также предположила, что ресурс могли заблокировать только определенные интернет-провайдеры.

Летом 2023 года сайт «Царьграда» заблокировали в Казахстане. В Министерстве информации и общественного развития республики причиной такой меры назвали пропаганду экстремизма.

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