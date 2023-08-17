Казахстан заблокировал сайт телеканала «Царьград»

В Казахстане заблокировали сайт канала «Царьград» из-за «пропаганды экстремизма»

Министерство информации и общественного развития Казахстана приняло решение заблокировать сайт российского телеканала «Царьград». Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Согласно данным министерства, причиной ограничения доступа к сайту телеканала стала якобы пропаганда экстремизма. Уточняется, что «Царьград» заблокирован на территории всей страны.

В мае власти Казахстана вынесли четыре предписания в адрес телеканала «Царьград». Документы касались публикации материалов, в которых упоминаются «казахские националисты».

В декабре 2021 года телеканал выиграл дело против Google о разблокировке канала на видеохостинге YouTube. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий Google.

Летом 2020 года YouTube заблокировал канал «Царьграда». Его владелец Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями США, Евросоюза и Канады. НАО «Царьград медиа» подало иск, и в конце апреля 2021 года суд признал блокировку YouTube-канала незаконной и потребовал обеспечить к нему доступ пользователей. В материалах дела отмечалось, что Google не объяснил причины блокировки.