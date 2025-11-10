ВС России поражают ВСУ возле железнодорожной станции Оливино в Купянске

Российские военные поражают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом заявил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, передает ТАСС.

«В настоящее время ведем разведку и наносим огневое поражение по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее железнодорожной станции Оливино», — рассказал военнослужащий.

Ловец подтвердил, что армия России продолжает продвигаться в данном населенном пункте.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли в Купянске предприятие. Речь шла о комбинате хлебобулочных изделий.