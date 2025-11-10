Бывший СССР
ВС России взяли под контроль предприятие в Купянске

ВС России взяли под контроль территорию хлебобулочного комбината в Купянске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль предприятие в Купянске Харьковской области. Об этом заявил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, передает ТАСС.

«Полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий», — подтвердил военнослужащий.

Ловец также рассказал, что армии России удалось существенно продвинуться по улице Дзержинского. По его словам, здесь российские подразделения взяли семь крупных строений, а также использовавшееся Вооруженными силами Украины (ВСУ) в качестве укрепрайона заводское техническое сооружение.

Ранее стало известно, что ВС РФ пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу у Купянска через реку Оскол. Также армия России не дала украинским бойцам деблокировать попавшие в котел украинские подразделения.

