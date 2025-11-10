Наука и техника
12:10, 10 ноября 2025

Стало известно об угрозе российских Су-35 с Р-37М для Израиля

MWM: Планы России продать Ирану 48 истребителей Су-35 могут угрожать Израилю
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Планы России по продаже Ирану 48 истребителей Су-35 и ракет Р-37М для них могут угрожать намерениям Израиля и Запада в отношении перспектив Тегерана. Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

По данным западного журнала, иранский персонал уже начал обучение эксплуатации Су-35 в России, а Тегеран демонстрируют подготовку к приему самолетов. «Появились предположения, что истребители могут поступить на вооружение [Ирана] в течение следующих шести месяцев», — говорится в публикации.

Отмечается, что 48 самолетов Су-35 будет достаточно для замены примерно 15 процентов устаревшего парка тактической боевой авиации страны.

Журнал уверяет, что «постоянные неполадки с [западным истребителем пятого поколения] F-35, который лишь в небольшом количестве эксплуатируется Военно-воздушными силами Израиля, в сочетании с зависимостью Иерусалима от устаревших модификаций [боевых самолетов четвертого поколения] F-15 и F-16 делают развертывание Су-35 потенциально весьма значительным событием для баланса сил в воздухе между двумя странами».

Издание пишет, что значение для баланса сил в регионе может иметь вооружение, которое получат иранские Су-35. «Ракета Р-37М позволит иранским истребителям наносить удары по целям, находящимся далеко за пределами воздушного пространства страны, и может стать фактором повышения боеспособности Су-35, позволяя им атаковать издалека, за пределами досягаемости ответных ударов противника», — уверяет MWM.

В сентябре обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин отметила, что Алжир выиграет от появления у него фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 российского производства.

В августе MWM заявил, что опыт недавних военных кампаний показывает, что китайский истребитель четвертого поколения J-10C превосходит российского конкурента — самолет Су-35.

    Все новости