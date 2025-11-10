Ставшая звездой Игр-2024 регбистка показала выпирающий живот в видео без фильтров

Регбистка Илона Махер показала отсутствие пресса в видео без фильтров

Ставшая звездой Олимпийских игр 2024 года американская регбистка Илона Махер показала недостатки фигуры в видео без фильтров. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость запечатлела себя во время тренировки в спортзале. Она позировала перед камерой в зеленых облегающих лосинах и топе, демонстрируя свою фигуру с разных ракурсов.

В описании к ролику Махер указала на выпирающий живот и отсутствие кубиков пресса. «Я не считаю, что кубики пресса являются показателем того, насколько вы подтянуты или спортивны. Я двукратная олимпийская чемпионка в спорте, где важна физическая подготовка. Я занимаюсь профессиональной атлетикой уже семь лет, и у меня никогда не было пресса. Раньше я сравнивала себя с товарищами по команде, у которых он был. И все же я была быстрее, сильнее и выносливее некоторых из них», — заявила она.

В августе прошлого года Илона Махер снялась топлес для обложки сентябрьского выпуска журнала Sports Illustrated Swimsuit.