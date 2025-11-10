Толкнувшая девочку в московском метро пенсионерка объяснилась

МВД: Пенсионерка столкнула девочку на пути в московском метро из-за смеха

Пенсионерка, толкнувшая 13-летнюю девочку на пути в метро Москвы, объяснила, почему она это сделала. Видео с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанная рассказала, что подросток смеялась и смотрела на нее. Пенсионерка восприняла такое поведение как личное оскорбление и захотела нанести ребенку физическую боль.

Ранее стало известно, что инцидент произошел на станции метро «Таганская». Под поезд потерпевшая не попала, ее успели поднять на платформу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.