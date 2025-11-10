Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:31, 10 ноября 2025Экономика

Трамп оценил сроки завершения шатдауна в США

Трамп допустил скорое завершение шатдауна в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные сроки завершения шатдауна в стране. Его слова привел телеканал CNN.

Трамп заявил, что страна близка к возобновлению частично приостановленной работы правительства. «Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро», — допустил он.

Шатдаун в США начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий между демократами и республиканцами по вопросу финансирования системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что шатдаун при правительстве Трампе стал самым продолжительным в истории США. Об антирекорде сообщили в CBS News.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    В Турции высказались о возможном возобновлении переговоров России и Украины

    Солдат рассказал о мужчинах с ДЦП в рядах ВСУ

    Россиянам ответили на вопрос об оплате обеденного перерыва

    Военкоры усомнились в правдивости оценки ситуации в Красноармейске главкомом ВСУ

    Турист занялся сексом с иностранкой в Таиланде и проснулся с ее бездыханным телом на утро

    Главком ВСУ заявил об имеющихся планах «Б» и «В» по Красноармейску

    В школах Киева стали меньше говорить на украинском языке

    Курьера мошенников задержали за обман московской пенсионерки почти на миллион рублей

    Объяснена причина внезапной глухоты после оргазма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости