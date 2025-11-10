Трамп оценил сроки завершения шатдауна в США

Трамп допустил скорое завершение шатдауна в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные сроки завершения шатдауна в стране. Его слова привел телеканал CNN.

Трамп заявил, что страна близка к возобновлению частично приостановленной работы правительства. «Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро», — допустил он.

Шатдаун в США начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий между демократами и республиканцами по вопросу финансирования системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что шатдаун при правительстве Трампе стал самым продолжительным в истории США. Об антирекорде сообщили в CBS News.