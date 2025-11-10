Мир
Трамп выдвинул кандидатуру на пост спецпосланника США в Белоруссии

Трамп объявил о выдвижении юриста Коула на пост спецпосланника США в Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп объявил о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального посланника США в Белоруссии, об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил глава государства, Коул успешно добился освобождения 100 заложников и сейчас работает над возвращением еще 50. Трамп поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за рассмотрение вопроса об освобождении этих людей.

«С удовольствием объявляю, что Джон Коул ... выдвинут на должность специального посланника США в Белоруссии», — подчеркнул американский лидер.

Ранее американист Павел Дубравский заявил, что для администрации Трампа контакты с Белоруссией могут быть инструментом в переговорах с Россией.

