Назван главный интерес Трампа к Белоруссии

Американист Дубравский: Для США Белоруссия будет инструментом в переговорах с РФ

Для администрации президента США Дональда Трампа контакты с Белоруссией могут быть инструментом в переговорах с Россией. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

«Это мягкий намек России: если администрация Трампа захочет, США могут иметь свои интересы на постсоветском пространстве», — отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, в Соединенных Штатах придают важность роли Белоруссии в урегулировании конфликта на Украине. Она рассматривается как канал для переговоров по разрешению этого кризиса. Наконец, особое внимание в администрации Трампа уделяют вопросу белорусских политзаключенных, освобождения которых добиваются США, добавил Павел Дубравский.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности заключить с США «большую сделку». При этом, по его словам, она должна учитывать белорусские интересы.