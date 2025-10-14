Бывший СССР
Лукашенко согласился заключить большую сделку с США

Лукашенко: Белоруссия готова заключить большую сделку с США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Белоруссия готова заключить большую сделку с США, если будут учтены ее интересы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Минск будет ждать от Вашингтона условия будущей сделки. Он также добавил, что нормально относится ко всем предложениям президента США Дональда Трампа, но требует честного исполнения обязательств со стороны Вашингтона.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что все предыдущие контакты со спецпосланниками американского лидера были организованы Белым домом исходя из исключительно прагматичных целей.

Ранее Лукашенко заявил, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира, которую вручили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Он также заявил, что вручение награды президенту США поспособствовало бы завершению конфликта на Украине.

