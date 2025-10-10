Лукашенко заступился за не получившего Нобелевскую премию мира Трампа

Лукашенко: Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. По всем причинам. Особенно по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия присуждалась вообще лишь бы кому», — отметил президент Белоруссии.

По мнению Лукашенко, дать Нобелевскую премию мира Трампу следовало «на перспективу», чтобы «привязать» американского президента к процессу урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Решение вручить премию лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо он назвал близоруким.

Лукашенко вместе с тем рассказал, что президент России Владимир Путин сообщил лидерам постсоветских стран подробности переговоров с Трампом. По его словам, речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки.