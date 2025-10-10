Путин сообщил лидерам постсоветских стран подробности переговоров с Трампом

Лукашенко: Путин сообщил лидерам стран СНГ подробности переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин сообщил лидерам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подробности переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Он подробно проинформировал в том числе и об Аляске, о договоренностях, о ситуации до Аляски и о ситуации после Аляски. (...) Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил, — о предложениях по Украине», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии уточнил, что речь идет именно о предложениях Вашингтона, а не Москвы. Кроме того, Лукашенко отдельно отметил, что это предложение все еще актуально и «всегда будет актуально».

Ранее Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за слова о Нобелевской премии мира. «Спасибо, президент Путин!» — подписал он отрывок заявления российского лидера о результатах вручения.