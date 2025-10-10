Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:47, 10 октября 2025Бывший СССР

Путин сообщил лидерам постсоветских стран подробности переговоров с Трампом

Лукашенко: Путин сообщил лидерам стран СНГ подробности переговоров с Трампом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил лидерам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подробности переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Он подробно проинформировал в том числе и об Аляске, о договоренностях, о ситуации до Аляски и о ситуации после Аляски. (...) Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил, — о предложениях по Украине», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии уточнил, что речь идет именно о предложениях Вашингтона, а не Москвы. Кроме того, Лукашенко отдельно отметил, что это предложение все еще актуально и «всегда будет актуально».

Ранее Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за слова о Нобелевской премии мира. «Спасибо, президент Путин!» — подписал он отрывок заявления российского лидера о результатах вручения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Россиянам назвали проявляющиеся на пятках серьезные заболевания

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

    Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

    В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости