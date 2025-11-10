Учительницу прозвали в сети танцовщицей на пилоне из-за наряда на уроке

Учительница и блогерша Дениз (фамилия неизвестна) показала свой наряд для работы в школе и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания New York Post (NYP).

Журналисты обратили внимание на видео инфлюэнсерши, которое она опубликовала на платформе X. В нем женщина предстала в кремовом кашемировом свитере с V-образным вырезом и черных кожаных штанах, которые подчеркивали ее ягодицы.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида школьного сотрудника и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «А что если вернуться в старые добрые времена? Когда учительницы одевались как профессионалы, а не как танцовщицы на пилоне», «Теперь вы знаете, почему ученики плохо учатся в школе: слишком много отвлекающих факторов», «Похоже, это наряд для пикапа старшеклассников», «Хотя это и странный выбор, но что в этом особенного? Если бы эти брюки были точно такими же, только из хлопка, никого бы это не волновало», «Установите в школах дресс-код», «Хотелось бы мне, чтобы у меня в школе были такие учительницы», — рассуждали они.

