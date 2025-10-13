«Самый сексуальный учитель математики в мире» снялся обнаженным

Бывший учитель математики Пьетро Боселли снялся в откровенном виде

Бывший учитель математики, доктор наук и манекенщик Пьетро Боселли снялся в откровенном виде. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,4 миллиона подписчиков.

Итальянец, победивший в международном конкурсе на звание «самого сексуального учителя в мире», предстал перед камерой на пляже на фоне пальм. Он позировал полностью обнаженным, прикрыв гениталии обломком дерева. При этом мужчина продемонстрировал загорелое тело с разных ракурсов.

Уроженец города Неграр получил научную степень PhD в области машиностроения. Преподаватель приобрел известность благодаря своим студентам, которые публиковали его фото в соцсетях. Он вел занятия по математике в Университетском колледже Лондона (University College London) в Англии, однако впоследствии сосредоточился на модельной и актерской карьере.

В декабре 2024 года «самая сексуальная юристка в мире», бразильская модель и бывший советник парламента Дениз Роша обнаженной взобралась на лошадь.