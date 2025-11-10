Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:15, 10 ноября 2025Интернет и СМИ

Мужчина показал упаковку презервативов размера XXXXXL и удивил пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: TaniaKitura / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Debaser1990 показал упаковку презервативов неожиданного размера и вызвал бурные обсуждения в сети. Комментаторы удивились увиденному и не смогли удержаться от шуток.

На опубликованном мужчиной снимке запечатлена упаковка презервативов с изображением дельфина. На ней указан размер XXXXXL.

«Что за чертовщина?» — отреагировал на пост один из комментаторов. «В них может поместиться целый дельфин», — поиронизировал другой. «Лесть — эффективный прием в продажах», — написал третий. «У них есть размер XXXXS? Спрашиваю для друга», — пошутил еще один участник обсуждения.

В комментарии к посту автор уточнил, что на самом деле это презервативы стандартного размера. По его словам, огромный размер, указанный на упаковке, является всего лишь маркетинговой уловкой.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал об особенностях половой жизни с девушкой, прикованной к инвалидной коляске. По словам мужчины, его возлюбленная сохраняет чувствительность ног, однако практически не может ими управлять из-за нервно-мышечного заболевания.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Некоторых людей предостерегли от употребления хурмы

    Женщину казнили на площади за публикации в TikTok

    Популярная модель устроила съемку с голой грудью на баскетбольной площадке

    Мужчина показал упаковку презервативов размера XXXXXL и удивил пользователей сети

    Раскрыто отношение Долиной к сделкам по продаже ее квартиры

    Популярный препарат оказался связан со снижением пользы от физических нагрузок

    Соцфонд назвал средний размер социальной пенсии в России

    В США заявили о риске ядерной войны

    Москва задумала создать совместные кинопроекты с другими странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости