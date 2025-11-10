Мужчина показал упаковку презервативов размера XXXXXL и удивил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Debaser1990 показал упаковку презервативов неожиданного размера и вызвал бурные обсуждения в сети. Комментаторы удивились увиденному и не смогли удержаться от шуток.

На опубликованном мужчиной снимке запечатлена упаковка презервативов с изображением дельфина. На ней указан размер XXXXXL.

«Что за чертовщина?» — отреагировал на пост один из комментаторов. «В них может поместиться целый дельфин», — поиронизировал другой. «Лесть — эффективный прием в продажах», — написал третий. «У них есть размер XXXXS? Спрашиваю для друга», — пошутил еще один участник обсуждения.

В комментарии к посту автор уточнил, что на самом деле это презервативы стандартного размера. По его словам, огромный размер, указанный на упаковке, является всего лишь маркетинговой уловкой.

