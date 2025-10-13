Интернет и СМИ
Бойфренд прикованной к инвалидной коляске девушки рассказал об особенностях секса

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Emz_Marigold рассказал об особенностях половой жизни с девушкой, прикованной к инвалидной коляске. По словам автора, она сохраняет чувствительность ног, однако практически неспособна ими управлять из-за нервно-мышечного заболевания.

«Секс очень сильно отличается. Мне приходится активно ей помогать, например, нести ее в постель и раздевать, но меня это совершенно не беспокоит, скорее наоборот, и я знаю, что ей это тоже нравится. Во время полового акта она принимает на себя ведущую роль и управляет им. Что касается поз, то да, определенно есть некоторые ограничения. Но зато она креативна и у нее всегда есть отличные идеи, так что скучно нам не бывает. Кроме того, она умеет говорить нужные вещи в нужные моменты», — рассказал автор.

Он добавил, что его отношения с девушкой начались девять месяцев назад, и уточнил, что они познакомилась в приложении для изучения языков. Рассказчик полагает, что у их романа есть все шансы быть длительным, более того, он часто представляет, как они вместе встретят старость. Он добавил, что они, как и обычные влюбленные, много разговаривают, слушают музыку и посещают вечеринки.

Ранее другая пользовательница Reddit, обеспокоенная плохим сексом с бойфрендом, поделилась историей о том, как она намеренно прочитала его дневник. Девушка призналась, что узнала неприятную правду из личных записей возлюбленного.

