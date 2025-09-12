Обеспокоенная плохим сексом девушка прочитала дневник бойфренда и узнала неприятную правду

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_bf_journal рассказала о том, как намеренно прочитала дневник своего бойфренда. Девушка призналась, что узнала неприятную правду.

По словам автора поста, сейчас они с бойфрендом встречаются на расстоянии и видятся лишь раз в несколько недель. «На прошлой неделе была у него в гостях. Все было довольно хорошо, но, когда мы занимались сексом, он вел себя иначе — как будто выполнял механическую работу. Меня это смутило, а он даже не достиг оргазма, чего никогда не случалось раньше. Когда я спросила, в чем проблема, он просто отмахнулся и сказал, что устал», — написала автор.

Отстраненность партнера испугала девушку и она решила проверить его смартфон, когда тот уснул. В его заметках к она обнаружила дневник годичной давности, в котором практически каждая запись была посвящена ей.

«По сути, я ему не нравлюсь физически. У меня лишний вес. И так было на протяжении всех наших отношений, ничего не изменилось. А вот он — в хорошей форме и объективно привлекательный. Я даже была немного удивлена, когда мы начали встречаться три года назад. Было очень тяжело читать его записи. Например, о том, что он любит меня, но не уверен, стоит ли нам жениться, потому что он будет скучать по общению с "по-настоящему красивыми девушками"», — пожаловалась автор поста.

Кроме того, ее бойфренд сетовал в своем дневнике, что постоянно сражается с одолевающей его похотью. Он упоминал, что просто жаждет секса с другими женщинами и даже описывал эти воображаемые половые контакты. Теперь девушка не понимает, как ей строить отношения дальше.

В комментариях под постом мнения пользователей сети о ее проблеме разделились. Некоторые из них предложили паре пройти семейную психотерапию, а другие предложили закончить отношения, основанные на лжи.

