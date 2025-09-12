Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:32, 12 сентября 2025Интернет и СМИ

Обеспокоенная плохим сексом девушка прочитала дневник бойфренда и узнала неприятную правду

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_bf_journal рассказала о том, как намеренно прочитала дневник своего бойфренда. Девушка призналась, что узнала неприятную правду.

По словам автора поста, сейчас они с бойфрендом встречаются на расстоянии и видятся лишь раз в несколько недель. «На прошлой неделе была у него в гостях. Все было довольно хорошо, но, когда мы занимались сексом, он вел себя иначе — как будто выполнял механическую работу. Меня это смутило, а он даже не достиг оргазма, чего никогда не случалось раньше. Когда я спросила, в чем проблема, он просто отмахнулся и сказал, что устал», — написала автор.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Отстраненность партнера испугала девушку и она решила проверить его смартфон, когда тот уснул. В его заметках к она обнаружила дневник годичной давности, в котором практически каждая запись была посвящена ей.

«По сути, я ему не нравлюсь физически. У меня лишний вес. И так было на протяжении всех наших отношений, ничего не изменилось. А вот он — в хорошей форме и объективно привлекательный. Я даже была немного удивлена, когда мы начали встречаться три года назад. Было очень тяжело читать его записи. Например, о том, что он любит меня, но не уверен, стоит ли нам жениться, потому что он будет скучать по общению с "по-настоящему красивыми девушками"», — пожаловалась автор поста.

Кроме того, ее бойфренд сетовал в своем дневнике, что постоянно сражается с одолевающей его похотью. Он упоминал, что просто жаждет секса с другими женщинами и даже описывал эти воображаемые половые контакты. Теперь девушка не понимает, как ей строить отношения дальше.

В комментариях под постом мнения пользователей сети о ее проблеме разделились. Некоторые из них предложили паре пройти семейную психотерапию, а другие предложили закончить отношения, основанные на лжи.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как ее откровенность поставила под угрозу отношения с бойфрендом. По словам 20-летней девушки, она призналась, что до начала отношений с ним стала жертвой абьюза в старшей школе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

    Вице-президент США понес гроб с телом убитого активиста Кирка

    Врач намеренно вызывал остановку сердца у пациентов

    В Пулково ввели план «Ковер»

    Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

    Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

    Польшу после инцидента с дронами уличили в хитром шаге

    Трамп посетит похороны активиста Кирка

    Обеспокоенная плохим сексом девушка прочитала дневник бойфренда и узнала неприятную правду

    На Западе обвинили Россию в боязни Израиля бомбить одну из арабских стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости