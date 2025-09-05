Девушка рассказала постыдный секрет бойфренду и столкнулась с неожиданной реакцией

Пользовательница Reddit с ником Informal_Athlete7201 рассказала о том, как ее откровенность поставила под угрозу отношения с бойфрендом. По словам 20-летней девушки, она призналась, что до начала отношений с ним стала жертвой абьюза в старшей школе.

«Я рассказала, как один из парней, которому я высылала свои обнаженные фотографии, сохранял их себе. После этого он показал их своим друзьям — всей школьной команде по американскому футболу. После этого обо мне поползли слухи, и меня стали называть ***», — написала автор.

Это признание вызвало неожиданную реакцию ее молодого человека. Парень сначала обвинил ее в гиперсексуальности, после чего оделся и вышел из комнаты. Девушка попыталась его догнать, чтобы понять причину такого поведения, но парень лишь огорчился, что не услышал эту историю до того, как предложил ей стать его девушкой.

«Я спросила его, сделал ли бы он мне это предложение, если бы знал об этой истории, на что он ответил отрицательно. Я уточнила, считает ли он меня ***, на что последовал уже утвердительный ответ», — пожаловалась девушка.

Другие пользователи в комментариях констатировали, что в основе этого постыдного секрета на самом деле лежит подлый поступок другого человека. Они также не поняли столь драматичной реакции бойфренда и посоветовали автору прекратить отношения с ним.

