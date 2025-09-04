Парень задумался о расставании с девушкой из-за подозрительно близких отношений с братом

Пользователь Reddit с ником ThrowRA-6416 рассказал другим пользователям о подозрительно близких отношений его 26-летней возлюбленной с собственным братом. По словам автора, из-за этого он задумался о расставании с девушкой, с которой они вместе уже два года.

«Ее отношения с братом всегда меня беспокоили, потому что всякий раз, когда он приезжает, они ведут себя как пара. Они спят в одной кровати, даже если есть другая кровать или диван. И это, возможно, было бы даже относительно нормально, если бы они при этом не обнимались! Они также без колебаний переодеваются друг перед другом», — написал автор.

Он добавил, что его девушка и ее брат держатся за руки, когда идут куда-то вместе. Кроме того, девушка постоянно сравнивает своего бойфренда с братом и даже пытается покупать парню такую же одежду, как у ее родственника. Все жалобы автора на неприемлемое, по его мнению, поведение были проигнорированы.

«Недавно мы должны были пойти на свадьбу ее кузины, но я не смог из-за работы. Тогда она пошла со своим братом и, хотя другая комната была пуста, они вновь спали в одной кровати. Вернувшись домой из этой поездки, они легли вместе в кровать уже дома, хотя и там тоже было не занятое место», — пожаловался рассказчик.

Другие пользователи в комментариях согласились с автором в том, что девушка ведет себя странно. Они посоветовали ему прервать отношения, но сделать это мягко, не упоминая проблему напрямую, чтобы лишний раз не скандалить.

