13:39, 10 ноября 2025Интернет и СМИ

Уехавшая в Европу юмористка раскрыла удививший ее факт

Юмористку Приходько удивило, что в Германии на концерты комиков ходят школьники
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: А поговорить? / YouTube (автор канала признан Минюстом иностранным агентом)

Популярная в России белорусская юмористка Ирина Приходько, уехавшая в Европу, раскрыла удививший ее в Германии факт. Об этом она рассказала в эфире проекта «Рада и терки», видео доступно на YouTube.

По словам Приходько, для нее оказалось неожиданным, что в ФРГ концерты комиков нередко посещают несовершеннолетние. «Иногда бывает, что прямо совсем юные приходят, бывает, школьники приходят. Как мы ходили классом в театр. (...) Для меня это было совершенно в новинку», — заявила юмористка.

Она уточнила, что поначалу задумывалась над тем, стоит ли ей отказываться от шуток на взрослые темы, когда в зале присутствуют подростки или дети. Однако, как правило, как указала Приходько, комики в таких случаях не меняют свой материал.

Юмористка также добавила, что в Германии не существует возрастного ограничения 18+ и практически нет запрещенной к употреблению в медиа нецензурной лексики.

Ранее Приходько рассказала, что в Германии ее нередко раздражают бездомные. Как призналась комикесса, она испытывает негодование, когда у нее просят деньги здоровые на вид и прилично одетые бездомные мужчины ее возраста.

