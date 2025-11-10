В Белоруссии объяснили решение Литвы закрыть границу

Рыженков: Литва закрыла границу с Белоруссией для заработка политических очков

Литва приняла решение закрыть границу с Белоруссией в попытке заработать политические очки. С такой точкой зрения выступил глава белорусского МИД Максим Рыженков в беседе с телеканалом «Первый информационный».

«Вся эта конфронтация от их безудержного желания заработать на этом конфликтном потенциале. То есть заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, что "мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это"», — считает дипломат. По его мнению, другими способами показать свою полезность страны Балтии не могут.

Он также подчеркнул, что в государствах этого региона сейчас множество проблем — промышленность и демография находятся в упадке. Как считает Рыженков, Литва желает пойти по примеру Польши. «После этой всей вакханалии, которая была на границе пару месяцев назад, приезжала [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, ходила с премьер-министром [Польши Дональдом] Туском вдоль границы, охали-ахали и потом выделили Польше 43 миллиарда евро на обустройство границы», — напомнил дипломат.

Ранее власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу, с возможным продлением этого срока.