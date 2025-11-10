Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:34, 9 ноября 2025Бывший СССР

В Белоруссии объяснили решение Литвы закрыть границу

Рыженков: Литва закрыла границу с Белоруссией для заработка политических очков
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Литва приняла решение закрыть границу с Белоруссией в попытке заработать политические очки. С такой точкой зрения выступил глава белорусского МИД Максим Рыженков в беседе с телеканалом «Первый информационный».

«Вся эта конфронтация от их безудержного желания заработать на этом конфликтном потенциале. То есть заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, что "мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это"», — считает дипломат. По его мнению, другими способами показать свою полезность страны Балтии не могут.

Он также подчеркнул, что в государствах этого региона сейчас множество проблем — промышленность и демография находятся в упадке. Как считает Рыженков, Литва желает пойти по примеру Польши. «После этой всей вакханалии, которая была на границе пару месяцев назад, приезжала [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, ходила с премьер-министром [Польши Дональдом] Туском вдоль границы, охали-ахали и потом выделили Польше 43 миллиарда евро на обустройство границы», — напомнил дипломат.

Ранее власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу, с возможным продлением этого срока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    В России рассказали о возможной агонии в Красноармейске

    В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью британской газете

    Станкович накричал на журналиста после матча

    Монеточка начала задыхаться на сцене и была госпитализирована

    Раскрыта сумма полученной Украиной западной помощи

    Французского наемника ВСУ уничтожили в Запорожской области

    Европу призвали сотрудничать с Россией ради предотвращения новых конфликтов

    Подполье сообщило об ударе по тренировочной базе украинского спецназа

    Коллапс энергетики на Украине после ударов России назвали «только началом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости