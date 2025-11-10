В Болгарии заявили о поражении Украины на поле боя

Болгарский депутат Михайлов: Украина не вступит ни в ЕС, ни в НАТО

Украина потерпела поражение в конфликте с Россией, и теперь она, скорее всего, не станет членом ЕС или НАТО. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил депутат болгарского парламента Ивелин Михайлов.

«Война решит все. Возможно, призом для Украины в случае победы будет вступление в НАТО и Европейский союз. Но я думаю, что они [Украина] проиграли», — сказал политик, подчеркнув, что это вряд ли произойдет.

Он также отметил, что сейчас территория республики является лишь полем боя между Западом и Россией.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что обвал фронта Вооруженных сил Украины является вопросом времени.