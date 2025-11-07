Мир
21:41, 7 ноября 2025Мир

В США заявили о неизбежности краха фронта ВСУ

Дэвис: Обвал фронта ВСУ является вопросом времени, так как в ВСУ некому воевать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Обвал фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) является вопросом времени. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«У Украины скоро закончатся боеспособные войска, и она не сможет прикрыть фронт, а Россия на это способна. В какой-то момент фронт ВСУ просто рухнет. Людей просто не хватит и это неминуемо», — высказался эксперт. По словам Дэвиса, это может случиться через год или через месяц, но это неизбежно произойдет.

Помимо этого, он сравнил нежелание Киева признавать реальную ситуацию в зоне специальной военной операции с рискованной игрой, в которой ему не одержать победы.

Ранее экс-разведчик США Тони Шаффер предположил, что после поражения ВСУ президент Украины Владимир Зеленский сбежит в американский штат Флорида, где у него есть недвижимость.

