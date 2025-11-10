Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
В Словакии столкнулись два поезда

TASR: Возле Братиславы столкнулись два поезда, несколько человек пострадали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Возле Братиславы столкнулись два поезда, несколько человек пострадали, об этом сообщает TASR.

Уточняется, что авария произошла между столицей Словакии и Пезинком. На место прибыли спасательные службы.

11 пострадавших доставлены в больницу, говорится в материале. Жертв в результате ЧП не последовало. Причины происшествия на данный момент неизвестны, из-за столкновения ожидаются значительные задержки поездов.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток уточнил, что в поездах находилось около 800 человек. Оба поезда, по его словам, были «полными студентов». Один следовал из восточной Словакии, а другой — из Нитры. Глава ведомства добавил, что на месте происшествия работают более 60 полицейских и 70 пожарных.

Это вторая за последний месяц авария с поездами в Словакии. 13 октября недалеко от деревни Яблонов-над-Турной района Рожнява в Словакии столкнулись два пассажирских поезда. Пострадали около 100 человек.

