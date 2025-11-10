Мир
03:22, 10 ноября 2025Мир

В США заявили о риске ядерной войны

Экс-разведчик США Риттер заявил, что риск ядерной войны существует каждую минуту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что сейчас мир живет на грани ядерной войны. Об этом он высказался во время презентации своей книги «Дорога в ад», написали «Известия» в своем Telegram-канале.

Риттер подчеркнул, что риск ядерной войны существует каждую минуту.

«Люди считают, что ядерная война немыслима, что она настолько ужасна, что они не могут себе ее представить. И все же сегодня существуют процессы, которые, как только начнутся, нельзя будет остановить», — указал экс-разведчик.

По мнению эксперта, военные, которым доверено управление ядерным оружием, выполнят приказы, если их призовут. Поэтому следует «сделать все возможное, чтобы их никогда не призвали».

Ранее Риттер охарактеризовал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте словами «Украина сломается». «Есть вероятность, что по мере замыкания клещей вокруг этих котлов в ловушке окажутся до 50 тысяч украинских солдат», — сказал аналитик.

