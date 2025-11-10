Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:29, 10 ноября 2025Забота о себе

Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса

Кардиолог Рохас назвал сон в позе эмбриона признаком стресса
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, что во время сна у человека могут проявляться признаки дневного стресса. Его слова приводит издание Deia.

«Если вы спите, согнув запястья и сжав кулаки, скрещиваете руки, стискиваете челюсти, морщите лицо, хватаетесь за шею во сне, поднимаете одну руку или даже обе, спите в позе эмбриона, скрещиваете ноги, поднимаете или скрещиваете одну ногу над другой, крепко сжимаете подушку, это признаки того, что уровень стресса и кортизола в вашем организме очень высок», — предупредил Рохас.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Тем временем испанские врачи из Университетской клиники Наварры дали несколько советов для снижения уровня стресса. Среди эффективных стратегий борьбы с ним специалисты назвали отказ от табака, алкоголя и кофе, регулярные занятия спортом, сбалансированное питание, соблюдение режима сна. Также могут быть полезны прослушивание расслабляющей музыки, хобби, повышение самооценки с помощью психолога и времяпрепровождение с семьей.

Ранее сомнолог Карен Карлсон рассказала о причинах частых пробуждений ночью. По ее словам, такой вид бессонницы может быть связан с депрессией.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область брал кредиты в России. Сколько он должен?

    В России установили рекорд по добыче янтаря

    Собянин раскрыл количество живущих в приемных семьях детей-сирот из Москвы

    Поставки двигателей в интересах Минобороны другой страны пресекли в российской регионе

    Пушилин рассказал о попытках ВСУ выйти из окружения в гражданской одежде

    Делегация «Альтернативы для Германии» приедет в Россию

    Задержание собиравшего личные данные о военных москвича попало на видео

    Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и умер

    Ученые раскрыли простую «формулу долголетия»

    Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости