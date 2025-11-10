Семья мучилась из-за раздражающего звука в новом доме и спустя годы нашла причину

Пользователь Reddit с ником ioncloud9 поделился историей о том, как раздражающий звук в новом доме несколько лет мучил его семью. По словам мужчины, спустя четыре года ему наконец удалось найти причину.

«Четыре года назад я въехал в этот дом и уже через пару недель обнаружил, что каждый час пищали какие-то часы. Мы обыскали всю комнату, но определить, откуда идет звук, и найти сами часы мы не смогли. К тому же у нас была только одна попытка в час, и это вскоре начало сильно раздражать. В конце концов мы сдались и просто перестали обращать на это внимание», — рассказал автор.

Недавно мужчина начал делать ремонт в этой комнате и снова решил поискать источник звука. Он догадался, что писк раздается из-за стены. «Я взял пару магнитов, прикрепил их к куску малярного скотча и опустил за стену. Магниты сразу притянули часы, и я вытащил их. Наконец-то! Я осмотрел их и около пяти раз нажал на кнопки — и батарейка тут же села» — написал автор. По словам рассказчика, он рад, что больше никогда не услышит этот звук.

