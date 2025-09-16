Интернет и СМИ
02:31, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у дома и узнал причину разрушенного забора

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: reddit.com/r/mildlyinfuriating

Пользователь Reddit с ником little-munchkin посмотрел запись с камеры наблюдения и узнал, по какой причине его кирпичный забор был разрушен. К публикации мужчина прикрепил видео, снятое у его дома.

В ролике можно увидеть, как кирпичное ограждение протаранил автомобиль. «Вот что я обнаружил, когда вернулся домой прошлым вечером. Кто-то въехал в мой забор», — рассказал автор поста.

Большинство пользователей возмутил поступок водителя. «У меня не укладывается в голове, как люди совершают такое. Я начинаю нервничать, когда просто думаю, что машина может покатиться, пока стоит», — признался один из них. Еще один участник обсуждения заявил, что автомобилиста должны лишить прав. «Радуйтесь хотя бы тому, что дом не получил повреждения», — написал третий.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как решила посмотреть записи с камер наблюдения из-за странного поведения матери. В результате она выставила родительницу из дома.

