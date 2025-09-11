Женщина посмотрела записи с камер наблюдения и выставила собственную мать из дома

Пользовательница Reddit с ником -Oceanheart- рассказала о том, как рассорилась с собственной 69-летней матерью, которая переехала в ее квартиру после кончины своего супруга. Женщина призналась, что выгнала ее из дома.

Поначалу соседство не доставляло больших хлопот, хотя пожилая женщина ничем не занималась и не принимала участие в финансовой жизни семьи. «В конце июля она начала вести себя странно. Я начала замечать, что отложенные мною на оплату счетов деньги куда-то пропадают. Я говорю не об одном или двух долларах, нет, я говорю о суммах в 50-100 долларов, а порой даже о больших. Я установила камеры видеонаблюдения, потому что мама сказала, что не делала этого. Я ей поверила, она же моя мать», — написала автор.

После того, как деньги в очередной раз пропали, автор поста просмотрела записи. На них она увидела собственную мать, которая спокойно вошла в комнату, пересчитала купюры и сложила их в карман. Женщина после этого поговорила с матерью и та призналась, что увлекалась азартными играми в надежде сорвать куш.

«Я объяснила, что эти деньги нужны для оплаты счетов, и если ей хочется играть, то придется найти работу. Она сказала, что все понимает, но на прошлой неделе деньги опять исчезли. Это снова была моя мать. Когда я начала предъявлять ей претензии, она пожала плечами и сказала, что я могу зарабатывать больше», — рассказала женщина.

После этого автор поста рассвирепела и потребовала, чтобы ее мать покинула ее дом. По ее словам, она больше никогда не позволит пожилой женщине переступить порог, если она не избавиться от игровой зависимости.

Ранее россиянам назвали первые признаки лудомании у близких. Одним из них специалисты считают поведенческие изменения, в частности скрытность и изоляцию.