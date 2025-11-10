Зеленский: Лидеры ЕС не посылают войска на Украину из-за страха своих обществ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему партнеры Киева не отправляют войска на территорию страны. Об этом он высказался в беседе с газетой The Guardian.

Зеленский объяснил промедление Запада с отправкой войск на Украину и подчеркнул, что лидеры ЕС не посылают военный контингент в страну из-за страха своих граждан. «Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну», — сказал украинский лидер.

Глава Украины добавил, что вопрос отправки европейских военных требует осторожности. Сильное давление на союзников приведет к негативным последствиям, подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии страха перед президентом США Дональдом Трампом. По его словам, все в мире боятся главы Белого дома, но не Украина.