Зеленский заявил об отсутствии страха перед Трампом

Зеленский заявил, что Украина не боится Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил об отсутствии страха перед американским коллегой Дональдом Трампом.

По его словам, все в мире боятся главы Белого дома, но не Украина. «Нет… мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?» — сказал политик.

Зеленский добавил, что у него деловые и конструктивные отношения с Трампом, и опроверг сообщения о том, что их встреча в Вашингтоне в октябре прошла напряженно.

20 октября Зеленский рассказал, что команда Трампа требовала от него отдать Донбасс российской стороне. В частности, на встрече Уиткофф подчеркнул, что территория Донбасса входит в состав России по ее Конституции.

Кроме того, в ходе переговоров с украинским лидером Трамп настойчиво требовал от него согласиться на урегулирование конфликта на Украине и подчеркивал сильные стороны России.

