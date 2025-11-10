Женщину казнили на площади за публикации в TikTok

В Мали женщину Мариам Сиссе казнили на площади за публикации в TikTok

На севере Мали похитили и казнили Мариам Сиссе, которая публиковала в социальную сеть TikTok ролики о городе Тонка. Об этом сообщил SCMP со ссылкой на семью погибшей и местных властей.

Предполагаемые джихадисты, казнившие Сиссе, обвинили ее в сотрудничестве с армией. Брат девушки уточнил, что в ее арестовали джихадисты в четверг, 6 ноября. Они считают, что женщина занималась «информированием малийской армии о своих передвижениях».

Родственник Сиссе добавил, что ее отвезли на мотоцикле в Тонку, где застрелили на площади Независимости. У женщины было более 90 тысяч подписчиков в TikTok. Она снимала видео про Тонку.