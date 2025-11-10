Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:15, 10 ноября 2025Мир

Женщину казнили на площади за публикации в TikTok

В Мали женщину Мариам Сиссе казнили на площади за публикации в TikTok
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

На севере Мали похитили и казнили Мариам Сиссе, которая публиковала в социальную сеть TikTok ролики о городе Тонка. Об этом сообщил SCMP со ссылкой на семью погибшей и местных властей.

Предполагаемые джихадисты, казнившие Сиссе, обвинили ее в сотрудничестве с армией. Брат девушки уточнил, что в ее арестовали джихадисты в четверг, 6 ноября. Они считают, что женщина занималась «информированием малийской армии о своих передвижениях».

Родственник Сиссе добавил, что ее отвезли на мотоцикле в Тонку, где застрелили на площади Независимости. У женщины было более 90 тысяч подписчиков в TikTok. Она снимала видео про Тонку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Некоторых людей предостерегли от употребления хурмы

    Женщину казнили на площади за публикации в TikTok

    Популярная модель устроила съемку с голой грудью на баскетбольной площадке

    Мужчина показал упаковку презервативов размера XXXXXL и удивил пользователей сети

    Раскрыто отношение Долиной к сделкам по продаже ее квартиры

    Популярный препарат оказался связан со снижением пользы от физических нагрузок

    Соцфонд назвал средний размер социальной пенсии в России

    В США заявили о риске ядерной войны

    Москва задумала создать совместные кинопроекты с другими странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости