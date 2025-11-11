Из жизни
14:52, 11 ноября 2025Из жизни

Акула-людоед напала на серфера и оставила ему 27-сантиметровую рану

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Martin Prochazkacz / Shutterstock / Fotodom

Стали известны подробности нападения акулы-людоеда на серфера в водах острова Кенгуру, Австралия. Об этом пишет 7News.

Жертвой хищной рыбы стал 50-летний Ли Берриман. «Я только поймал волну, греб обратно… и почувствовал, как нечто грызет меня», — рассказал мужчина о произошедшем 7 октября. Он обернулся и увидел, что в его ногу вцепилась акула.

Как вспоминает Берриман, рыба пыталась утащить его под воду, но он стал отбиваться. В конце концов она отпустила серфера. Берриман отметил, что СМИ писали, что акула его укусила два раза, однако на самом деле она оставила ему всего одну 27-сантиметровую рану.

Пострадавшему помог серфер, катавшийся неподалеку. В прошлом он был врачом и знал, как оказывать медицинскую помощь. Вместе они добрались до больницы, где Берриману наложили 50 швов.

Сначала предполагалось, что серфера укусила узкозубая акула. Однако эксперты изучили оставшиеся следы зубов и определили, что нападавшей была белая акула, также известная как акула-людоед. Берриман заявил, что у него нет на хищницу никаких обид.

Ранее сообщалось, что акула напала на мужчину на популярном гавайском пляже Ханалей-Бэй на острове Кауаи. Он получил многочисленные травмы, но сумел добраться до берега.

