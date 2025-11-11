Автобус с пассажирами врезался в терминал в аэропорту США

В аэропорту США произошло ДТП с участием перронного автобуса, который врезался в терминал и травмировал пассажиров. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел 10 ноября в воздушной гавани Вашингтона. Около 18 человек пострадали во время транспортировки из самолета авиакомпании People's в здание аэропорта. Спасатели доставили путешественников в больницу. Уточняется, что пострадавшие получили травмы, не представляющие угрозу для жизни.

