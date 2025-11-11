Путешествия
18:02, 11 ноября 2025Путешествия

Автобус с пассажирами врезался в терминал в аэропорту США

18 пассажиров самолета пострадали во время ДТП с автобусом в аэропорту США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: WUSA9 / YouTube

В аэропорту США произошло ДТП с участием перронного автобуса, который врезался в терминал и травмировал пассажиров. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел 10 ноября в воздушной гавани Вашингтона. Около 18 человек пострадали во время транспортировки из самолета авиакомпании People's в здание аэропорта. Спасатели доставили путешественников в больницу. Уточняется, что пострадавшие получили травмы, не представляющие угрозу для жизни.

Ранее пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе. Инцидент произошел в аэропорту Лос-Анджелеса.

