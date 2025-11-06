Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

Daily Mail: Самолет Ita Airways едва не врезался в American Airlines в США

Пилот самолета итальянской авиакомпании Ita Airways ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Лос-Анджелеса, США. По информации таблоида, итальянский борт и самолет American Airlines одновременно вылетали с разных взлетных полос: первый — в Рим, второй — в Нью-Йорк. Диспетчеры дали им указания, чтобы максимально обезопасить пассажиров.

Однако сразу после взлета пилот Ita Airways взял курс влево и опасно сблизился с лайнером American Airlines. Борты оказались в пяти секундах от столкновения. Диспетчерам удалось вовремя среагировать, благодаря чему пилот европейской авиакомпании перестал набирать высоту и свернул вправо.

Он извинился перед диспетчерами и получил выговор. Ведется проверка его действий.

Ранее два пассажирских самолета United Airlines столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке (США). В авиакомпании сообщили, что один из самолетов зацепил другой хвостом на взлетно-посадочной полосе.