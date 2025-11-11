Путешествия
Богатые иностранцы оказались любителями российских кладбищ

Т2: Троекуровское, Смоленское и Волковское кладбища популярны у иностранцев
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Богатые иностранные туристы очень любят экскурсии по российским кладбищам. Самые популярные среди них выяснили для РИА Новости аналитики оператора связи T2.

Отмечается, что наибольшее число путешественников, помимо государств СНГ, — из Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и Соединенных Штатов. Преимущественно иностранные туристы посещают Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища.

Помимо этого, в исследовании уточняется, что больше всего в мемориальном туризме заинтересованы гости из-за рубежа среднего возраста с высоким уровнем дохода. Чем меньше доход у социальной группы туристов, тем меньше они заинтересованы в мемориальных практиках, говорится в исследовании. Это может быть связано как с относительно высокой стоимостью экскурсий по кладбищам, так и с разницей в интересах людей в зависимости от их финансового положения, сочли аналитики.

Ранее стало известно, что парижанам предложили стать владельцами старинных надгробий в рамках конкурса.

