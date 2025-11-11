Богатые иностранцы оказались любителями российских кладбищ

Т2: Троекуровское, Смоленское и Волковское кладбища популярны у иностранцев

Богатые иностранные туристы очень любят экскурсии по российским кладбищам. Самые популярные среди них выяснили для РИА Новости аналитики оператора связи T2.

Отмечается, что наибольшее число путешественников, помимо государств СНГ, — из Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и Соединенных Штатов. Преимущественно иностранные туристы посещают Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища.

Помимо этого, в исследовании уточняется, что больше всего в мемориальном туризме заинтересованы гости из-за рубежа среднего возраста с высоким уровнем дохода. Чем меньше доход у социальной группы туристов, тем меньше они заинтересованы в мемориальных практиках, говорится в исследовании. Это может быть связано как с относительно высокой стоимостью экскурсий по кладбищам, так и с разницей в интересах людей в зависимости от их финансового положения, сочли аналитики.

Ранее стало известно, что парижанам предложили стать владельцами старинных надгробий в рамках конкурса.