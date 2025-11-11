Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:40, 11 ноября 2025Мир

Бывшая сторонница Трампа ответила на его критику

Конгрессвумен Грин не согласилась с мнением Трампа, что она «сбилась с пути»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rod Lamkey / CNP / Reuters

Бывшая сторонница президента США Дональда Трампа, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин ответила на его слова о том, что она «сбилась с пути». В разговоре с CNN конгрессвумен заявила, что не согласна с мнением главы государства.

«Я не сбилась с пути. Я на 100 процентов за Америку прежде всего и только!» — сказала она.

Ранее Грин резко раскритиковала администрацию Трампа за попытку предоставить Аргентине финансирование в размере 40 миллиардов долларов. Она выразила возмущение тем, что власти США хотят спасти другую страну за счет средств налогоплательщиков, в то время как американцы страдают от высокой стоимости жизни и стремительно растущих расходов на страхование.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

    Неизвестные отрезали пенсионеру гениталии и сбросили его в колодец

    В Италии уличили Зеленского во лжи

    Россиян предупредили о максимальной активизации мошенников в один период

    В Госдуме выступили за увеличение выплат к пенсии в два раза

    Над двумя российскими городами прозвучала серия взрывов

    Бывшая сторонница Трампа ответила на его критику

    По украинской энергетике нанесли массированный удар

    Фицо сделал мрачный прогноз по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости