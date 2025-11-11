Бывшая сторонница Трампа ответила на его критику

Конгрессвумен Грин не согласилась с мнением Трампа, что она «сбилась с пути»

Бывшая сторонница президента США Дональда Трампа, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин ответила на его слова о том, что она «сбилась с пути». В разговоре с CNN конгрессвумен заявила, что не согласна с мнением главы государства.

«Я не сбилась с пути. Я на 100 процентов за Америку прежде всего и только!» — сказала она.

Ранее Грин резко раскритиковала администрацию Трампа за попытку предоставить Аргентине финансирование в размере 40 миллиардов долларов. Она выразила возмущение тем, что власти США хотят спасти другую страну за счет средств налогоплательщиков, в то время как американцы страдают от высокой стоимости жизни и стремительно растущих расходов на страхование.