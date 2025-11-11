Двое россиян доверились камерунцу в проведении секретного ритуала

В Москве осудили мужчину, обещавшего превратить бумагу в доллары

В Москве осудили мужчину, обещавшего превратить бумагу в доллары. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в период с сентября по октябрь 2022 года камерунец Ханса Хаби Таганка одному из пострадавших сообщил, что знает специальный ритуал, который может превращать бумагу в доллары. Для этого необходимо взять купюру номиналом пять тысяч рублей, помыть специальным порошком, а затем полученным раствором обработать деньги в чемодане и на некоторое время положить в фольгу. После этих манипуляций получится 100 долларовая купюра.

Таким образом, он получил от одного пострадавшего 500 тысяч рублей, а у второго 1,2 миллиона рублей для проведения ритуала, после чего скрылся.

Обвиняемый полностью признал вину и готов возместить ущерб потерпевшим.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер отдал 50 миллионов рублей аферистам.